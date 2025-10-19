La tragedia del acoso escolar

El acoso escolar es una cuestión que no puede ser minusvalorada ni despachada con tópicos. Merece una seria reflexión de las autoridades educativas, la elaboración de protocolos claros para hacerle frente y el compromiso firme de los centros para aplicarlos tan pronto como se detecte. El fallecimiento esta semana de una joven sevillana, que se quitó la vida tras haber sufrido insultos y vejaciones por parte de un grupo de compañeras de estudio, vuelve a poner de relieve un problema que en los últimos años se ha hecho demasiado frecuente en los medios de comunicación. En este caso concreto, por lo que ha trascendido hasta ahora, los padres de la menor habían alertado al centro educativo y este, por razones que no están explicadas, no activó el protocolo correspondiente. La Consejería de Educación ha reconocido que no se actuó de forma eficaz y considera que hay que depurar responsabilidades. La Junta ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía. Es de esperar que en un plazo breve se conozcan todas las circunstancias que han rodeado este estremecedor suceso y que se actúe en consecuencia. El acoso escolar se produce por un déficit de formación en valores. Se trata de una responsabilidad compartida por la comunidad educativa, pero también por la familia. Cuando se produce un caso tan grave como el ocurrido en Sevilla es que algo ha fallado en esos dos ámbitos. La Consejería de Educación está obligada a dar una respuesta inmediata mediante un mayor control que le permita atajar los casos tan pronto como se detecten. El acoso, que la comunicación digital amplifica y hace más persistente, es capaz de infligir un sufrimiento atroz en unas edades que se caracterizan por una enorme vulnerabilidad. Casos como el de Sandra, una chica de apenas 14 años, que ha conmovido a toda la sociedad, reflejan una patología social que requiere medidas contundentes.