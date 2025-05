Sol de Andalucía

Andalucía tiene en el sol, en la bondad de su clima y en su situación geográfica, un activo económico de primer orden. El hecho de que el turismo sea su principal industria está relacionado de forma directa con estos factores a los que se une la posibilidad de disponer de una energía limpia y barata gracias al aprovechamiento solar y eólico. La región ha sabido utilizar esta ventaja competitiva y hoy es la segunda comunidad española con mayor potencia instalada de energías renovables. El apagón que el pasado lunes sumió durante horas al país en el caos ha abierto una polémica, poco sustentada en datos técnicos, sobre la efectividad de este tipo de energía, sobre todo de la fotovoltaica, para mantener con estabilidad el sistema eléctrico. El fallo que provocó la caída de la red no puede ser atribuido a un exceso de renovables, sino a que no se introdujeron los mecanismos necesarios para blindar la estabilidad del suministro. Andalucía y sus autoridades autonómicas se equivocarán si se dejan llevar por el ruido político nacional provocado por el incidente de la semana pasada y no sale en defensa de las fuentes renovables para la generación de electricidad. Buena parte del futuro económico de la región está en poder ofrecer a los inversores energía abundante y barata. No se trata de demonizar otros tipos de fuentes, como la nuclear, puesta en cuestión por el Gobierno, sino de consolidar a la región como un territorio especializado en generación de renovables. Para ello es necesario mejorar tanto la potencia instalada como la red de distribución, capítulo este en el que Andalucía tiene una situación de clara desventaja con respecto a las comunidades del norte y el centro. El desarrollo energético, especialmente de origen solar, debe ser una palanca de desarrollo que Andalucía tiene que aprovechar. Está en el buen camino, pero todavía tendrá que desarrollar un enorme potencial.