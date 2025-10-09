La barrera de los cien millones de turistas extranjeros, que el sector esperaba superar este 2025, se va a quedar como un objetivo inalcanzado, aunque las últimas previsiones señalan que la cifra final se puede quedar muy cerca, entre los 95 y los 97 millones. Los motivos hay que buscarlos en una suave desaceleración de la llegada de visitantes que tiene su origen en el alza que han experimentado los precios de los alojamientos y la competencia de otros mercados en ascenso. Por lo que respecta a Andalucía, los crecimientos empiezan a ser menos espectaculares que en años precedentes. Según los datos que maneja la Junta, para este año se estima la llegada de unos 37 millones de personas, con un incremento sobre el año anterior de un 5% y un impacto económico de unos 30.000 millones de euros, con Málaga como la provincia que sigue teniendo la capacidad de atracción más elevada. Estas cifras demuestran que el turismo sigue siendo la gran industria nacional y un potentísimo generador de mano de obra, que en el caso de Andalucía supone el 12% de su Producto Interior y un porcentaje similar del total del empleo. Nadie puede discutir la importancia del turismo en nuestra estructura económica. Pero el hecho de que la curva ascendente de visitantes y de facturación empiece a relajarse aconseja una reflexión de los poderes públicos sobre la necesidad de apostar por un turismo de calidad que con menor número de llegadas mantenga elevadas cifras de ingresos y, sobre todo, de orientar la economía hacia una diversificación en la que el turismo sea un capítulo importante, pero no exclusivo. Son aspectos que en Andalucía se han expuesto con reiteración, pero que aún no han sido abordados y debatidos en profundidad por las fuerzas políticas y económicas y por el conjunto de la sociedad. Repensar el turismo debe ser una prioridad, sobre todo en mercados tan sensibles a sus oscilaciones como es Andalucía.