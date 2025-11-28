Nuevo revés parlamentario para el Gobierno

El Congreso de los Diputados certificó ayer, una vez más, que la mayoría parlamentaria que hizo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez ya no existe. Con los votos contrarios de PP, Vox y del que ha sido uno de los aliados del Ejecutivo, Junts, la Cámara rechazó la senda de estabilidad de déficit y de deuda, elementos marcos para construir los Presupuestos Generales del Estado de 2026. A esta oposición también se unió la diputada de Compromis Águeda Micó, con lo que la propuesta fue rechazada por 178 noes frente a 164 síes. Aunque el Gobierno pueda volver a llevar esta senda dentro de un mes al Congreso e, incluso, utilizar las cifras de déficit y de deuda que ha comunicado a la Unión Europea, lo cierto es que no hay una mayoría para aprobar estas cuentas ni ninguna otra iniciativa. La legislatura ha ido languideciendo hasta que ha llegado a este final mortecino, aunque Pedro Sánchez quiere extenderla más allá de lo deseable sin el necesario respaldo parlamentario. El Gobierno cree que en el primer trimestre de 2026 se abrirá lo que llama “una ventana de oportunidad” porque da por hecho que el Tribunal Constitucional rechazará el recurso del Supremo para mantener el delito de malversación a Carles Puigdemont. Si el huido regresa, el Ejecutivo entiende que Junts podría retornar a la mayoría. Nada indica que eso será así y ni siquiera aventuramos que eso sea positivo para España, toda vez que los independentistas catalanes son insaciables en cuanto a sus reclamaciones, no tienen límite ni conocen la lealtad. Basta recordar que, a pesar de que han sido aliados del Gobierno, no han apoyado el proyecto de Presupuestos en ninguna ocasión en esta legislatura. Su único esfuerzo se ha centrado en diseñar una ley de amnistía a medida de su líder fugado. Y el PSOE ha ido transigiendo en todo. Ante esto sólo cabe esperar que el presidente del Gobierno dé por finalizada la legislatura y convoque a los españoles a unas elecciones para que sea su voluntad la que finalice con esta parálisis.