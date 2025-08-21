Israel comienza la ocupación de la Ciudad de Gaza

Israel ha comenzado la operación militar para ocupar la Ciudad de Gaza, al norte de la Franja, donde viven un millón de personas que tendrán que desplazarse hacia el sur en lo que supone una violación del derecho internacional humanitario. 60.000 reservistas del Ejército han sido llamados y otros 70.000 tiene que ampliar el servicio unos 30 días hasta que concluya este plan de Benjamin Netanyahu al que se opusieron altos mandos de las Fuerzas Armadas. Este nuevo ataque coincide con una oferta de tregua por parte de Hamas, sobre la que Israel no se ha pronunciado del todo y que supondría un armisticio para un nuevo intercambio de rehenes por presos, aunque el grupo terrorista no los entregaría a todos. Quienes han puesto en duda este asalto niegan que el objetivo de liberar a los rehenes sea posible mediante una intervención militar. De hecho, y a pesar de su poderío, Israel no ha podido en estos meses ni acabar del todo con Hamas, aunque carece de capacidades de ataque, ni liberar a los secuestrados. Las estimaciones indican que aún pueden quedar unas 20 personas vivas. Por esto mismo, las familias de los rehenes presionan a Netanyahu para que acepte el acuerdo de alto el fuego y se permita un intercambio que salve vidas. Sin embargo, el primer ministro israelí es presa de los partidos religiosos y ultras de su Gobierno, que apuestan por entrar en la ciudad de Gaza para echar a los palestinos, una expulsión que quieren extender a toda la Franja e, incluso, a Cisjordania, donde han aumentado las acciones de acoso por parte de los colonos israelíes. Si, finalmente, el Ejército ocupa la Ciudad de Gaza, se producirá una nueva tragedia humanitaria en una población exhausta después de dos años de una guerra asimétrica en la que los palestinos han tenido que desplazarse de modo continuo y sobreviven bajo un cerco de hambre impuesto por el Gobierno de Netanyahu.