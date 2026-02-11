La hora de la reconstrucción

Pasado –parece– lo peor de las borrascas de agua y viento que durante las últimas semanas han golpeado a Andalucía, llega la hora de plantearse las tareas de recuperación de los daños causados. La Junta de Andalucía, tal y como ha sido reconocido desde numerosas instancias, ha sabido gestionar la emergencia con eficacia y ha evitado que las dimensiones de la catástrofe fueran todavía mayores y afectaran a la seguridad de las personas. Ahora le toca gestionar con el mismo celo las labores de reconstrucción y de reparación de los daños. El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha lanzado ya un mensaje claro de la política que se va a seguir con respecto a esta trascedente cuestión: los Presupuestos recientemente aprobados por el Parlamento se van a ver condicionados en su aplicación por las partidas que haya que desviar para atender los efectos de los temporales. Solo en carreteras una primera estimación de daños supera los 500 millones de euros y hay numerosas infraestructuras destruidas o afectadas de las que todavía se carece de evaluación. Por lo que respecta a la agricultura y la ganadería, el sector más golpeado, se da por seguro que las pérdidas superarán los 3.400 millones de euros. Es por tanto lógico que el Presupuesto de Andalucía se ponga al servicio del objetivo de paliar los efectos de esta situación. También es necesario que desde la administración regional se coordinen las ayudas que tendrán que llegar del Fondo de Contingencia del Gobierno central y de la Unión Europea a través del Fondo de Solidaridad. No hay muchos precedentes en Andalucía de una situación como la que se ha vivido durante las últimas semanas, tanto por la intensidad de la lluvia y el viento como por su extensión en el tiempo. La reconstrucción es una tarea que va a requerir enormes esfuerzos y la colaboración de todas las administraciones. Pero también es necesario estar preparados ante la posible repetición de emergencias tan graves o incluso más que la vivida.