Golpe a Andalucía en Bruselas

La Comisión Europea ha presentado el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que establece las líneas fundamentales del presupuesto comunitario para los próximos años. El documento consagra un giro radical en lo que han sido hasta ahora las prioridades financieras de la UE. La máxima prioridad pasa a ser el gasto en defensa que se quintuplica hasta alcanzar los 131.000 millones de euros para el periodo en detrimento de las ayudas a la agricultura y de los fondos de cohesión destinados a reducir los desequilibrios dentro de la Unión. El cambio responde a una necesidad que todos los socios sienten como propia: en el nuevo orden geopolítico mundial Europa no puede verse relegada a ser un actor secundario sin capacidad de influencia y en el futuro no va a poder contar con el paraguas de seguridad que proporcionaba Estados Unidos. Entra, por tanto, dentro de la lógica, una redefinición del destino de los recursos limitados de los que dispone la Unión. Pero, a la vista de los datos presentados el miércoles por Ursula von der Leyen, da la impresión de que la Comisión no ha medido bien el daño que se hace a políticas que son clave en el mantenimiento de la estructura económica y social de los socios de la UE. Bruselas plantea unificar los pagos a los agricultores con los fondos de cohesión y que sean los propios estados los que los gestionen mediante un cheque anual. De entrada, la medida supone enterrar la Política Agraria Común (PAC), uno de los pilares de la UE desde su fundación, y recortar las ayudas al campo al menos en un 20%. Andalucía sale especialmente perjudicada con el nuevo Marco Financiero porque ataca de forma directa tanto a la agricultura como a la cohesión territorial. Un duro golpe que ya ha provocado una airada reacción del presidente de la Junta. No se trata de que Europa no se adapte a una nueva situación, pero sin que ello suponga derribar el andamiaje que hasta ahora ha sustentado a la propia UE.