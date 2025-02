Cinco años después de que se formalizara el abandono del Reino Unido de la Unión Europea, Gibraltar sigue en el limbo. Las negociaciones entre Londres, Bruselas y el Gobierno español para definir la relación de la colonia británica con el bloque comunitario aún no han concluido y no parece haber elementos nuevos en las conversaciones que permitan adivinar una solución rápida a un proceso que no encuentra su final. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pecado de optimista en más de una ocasión y ha dado el acuerdo por prácticamente concluido. En esta ocasión ha sido más prudente y ha reconocido que siguen existiendo obstáculos para regular las condiciones de la libre circulación de personas y mercancías a través de la Verja. Las negociaciones llevan en marcha desde octubre de 2021 y el marco en el que teóricamente se inscriben es el acuerdo alcanzado entre Madrid y Londres en 2020 que garantizaba la libre circulación en la Verja a la espera de un tratado definitivo. En 2022, España y la Comisión Europea propusieron la creación de una “zona de prosperidad compartida” que suponía la eliminación de la frontera terrestre y el control español de los accesos exteriores del Peñón en nombre del espacio Schengen. La falta de un acuerdo, que los sucesivos cambios de gobierno en Londres también han contribuido a entorpecer, tiene unos claros perjudicados: los habitantes de la comarca del campo de Gibraltar y en especial los que se desplazan cada día para trabajar en la colonia. Se trata de una de las zonas de Andalucía más problemáticas con un paro endémico y con niveles de seguridad muy deteriorados por el incremento del tráfico de drogas. La falta de un acuerdo que regule las relaciones entre Gibraltar y la UE, o lo que es lo mismo entre Gibraltar y España, aleja la posibilidad de solucionar esos problemas. No es lógico que la negociación se eternice ante la pasividad del Gobierno español.