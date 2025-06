Gibraltar: acuerdo histórico con muchas incertidumbres

El acuerdo sobre Gibraltar alcanzado por la Comisión Europea, España y Reino Unido tiene una dimensión histórica, pero deja abiertas muchas incertidumbres que condicionan su efectividad. Su virtualidad más importante es que pone fin a la separación de dos pueblos, la comarca del Campo de Gibraltar y la colonia británica, con estrechos y múltiples lazos a nivel social y económico desde hace siglos. La desaparición de los controles fronterizos en la Verja, y la consiguiente ampliación del espacio Schengen europeo al Peñón, obligará a afinar al máximo los detalles de un proceso complejísimo y a dotarse de un amplio armazón jurídico que no deje cabos sueltos ni al albur de la voluntad futura de las partes. Todo ello deberá quedar reflejado en un tratado internacional –a ratificar por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Cámara de los Comunes– que tendrá que detallar cuestiones trascendentes relativas, entre otras, a cuestiones como los impuestos, la protección del medio ambiente, las pensiones de los trabajadores transfronterizos, la cooperación judicial y policial, aduanas o comercio. España ha conseguido que los gobiernos de Londres y Gibraltar acepten a regañadientes que la Policía Nacional controle el puerto y el aeropuerto de la Roca como nuevas fronteras exteriores de la UE. No obstante, hay que mantener la firmeza y no lanzar las campanas al vuelo porque el camino que queda por delante será tan complicado o más que el que se ha recorrido desde que se inició la negociación, en octubre de 2021. La previsión hecha por el ministro Albares de que el proyecto de tratado estará listo el próximo otoño puede ser optimista. La declaración conjunta realizada por los negociadores para anunciar su pacto, como ya ocurrió con el Acuerdo de Nochevieja de 2020, es un campo de minas sujeto a interpretación. No hay que tener prisa ni por la foto, ni por la entrada en vigor en octubre del nuevo sistema de fronteras inteligentes, ni por cálculos electorales. Lo acordado es un principio de acuerdo que toca desarrollar.