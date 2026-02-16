Estabilidad patronal

Las organizaciones sociales constituyen modelos de organización de los ciudadanos al margen de los partidos políticos, pero no necesariamente al margen de la política entendida como la ordenación de los intereses de la colectividad. Entre ellas, las que agrupan a trabajadores y empresarios adquieren una significación especial porque son las encargadas de ordenar las relaciones económicas y encauzar las aspiraciones de sus protagonistas. La reciente asamblea celebrada por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la principal patronal de la región, ha servido para poner de relieve lo importante que es que este tipo de colectivos estén anclados sobre bases sólidas y tengan la estabilidad necesaria para desarrollar su labor. La CEA ha renovado un cuarto mandato a su presidente, Javier González de Lara, lo que no es muy frecuente en este tipo de organizaciones, y ha lanzado un claro mensaje de continuidad en la línea de actuación que la ha convertido en uno de los principales interlocutores del poder político. La CEA, a lo largo de las últimas décadas, ha sabido entenderse con administraciones socialistas y del Partido Popular, lo que la ha fortalecido y le ha sido muy útil para trabajar en favor de los intereses de las empresas. La organización empresarial ha realizado un trabajo discreto pero influyente en favor de que en Andalucía se haya creado una situación facilitadora de la inversión empresarial y de que se haya convertido en un destino apetecible para empresas de todos los sectores. Ello ha sido posible gracias a la puesta en marcha de incentivos, a la reducción de trabas burocráticas que frenaban los proyectos y a la creación de uno de los marcos fiscales más competitivos de España. La existencia de una organización empresarial estable y con objetivos claros ha sido uno de los factores que más ha contribuido para que esas líneas políticas se concretasen en disposiciones oficiales. Es un trabajo importante porque en buena medida el futuro de Andalucía depende del que tengan sus empresas.