Cuarenta años en Europa

España es Europa”. La afirmación envuelta en firme deseo la pronunció el 12 de junio de 1985 el entonces presidente del Gobierno Felipe González, con ocasión de la firma del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, la actual UE. Cuatro décadas después, un completo informe del prestigioso Real Instituto Elcano, con motivo de esta efemérides, concluye que aquel sueño se ha hecho realidad. Los principales indicadores que miden la riqueza y el desarrollo de un país y el bienestar de sus ciudadanos así lo atestiguan. De los 7.500 euros de renta per cápita a los 31.000. Del 15% al 34% el papel de las exportaciones sobre el PIB, por citar dos ejemplos. Un camino con momentos importantes de altibajos por la forma desigual de respuesta de las propias instituciones comunitarias ante las graves crisis que se han afrontado en este periodo. Como la económica del periodo 2008-2012, con las recortes y los hombres de negro como banderas, o la reciente pandemia y los fondos Next Generation como receta de recuperación. Europa para España era sinónimo de libertad y consolidación democrática y ahora se codea con las más avanzadas. Sin embargo, aquella euforia inicial se ha atemperado. Pero son mayoría los ciudadanos convencidos de que al país le habría ido peor si no se hubiera concretado aquel histórico paso. Una de las últimas encuestas del CIS cifraba en un 63% el porcentaje de respaldo. El propio Elcano refleja que la sempiterna convergencia sigue siendo el gran objetivo pendiente. Se acerca y se aleja según los escenarios económicos. Y establece que si bien no se puede hablar de una Europa a varias velocidades, sí se pueden establecer hasta cuatro grupos de países distintos en función de sus rentas y crecimiento. España todavía viaja en el tercer vagón, lejos de los registros de los fundadores de este todavía selecto club de los Veintisiete. Eso sí, España ya no es diferente.