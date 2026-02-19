La Constitución de un país

La Constitución de 1978 es ya la más longeva de la historia de España tras haber superado el periodo de vigencia de la que se promulgó en junio de 1876 y fue derogada en septiembre de 1923 tras el golpe de Estado protagonizado por el general Primo de Rivera. En un país de pasado tan convulso es un hecho que merece ser destacado porque marca el periodo más largo de estabilidad democrática que ha vivido la sociedad española. La Constitución que nació del consenso de las diferentes fuerzas políticas tras la desaparición del franquismo se acerca al medio siglo de vida con achaques y grietas, pero ha demostrado una enorme resistencia y ha sabido funcionar como un instrumento útil para ordenar la convivencia y el juego político. Es lícito plantearse si después de casi cinco décadas de vigencia es el momento de acometer algunas reformas que la adapten a los tiempos actuales y que la preparen para los retos que sin duda se presentarán en el futuro. Es obvio que en el texto de 1978 hay disposiciones que se han quedado totalmente obsoletas, como la preeminencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio de la Corona. Pero también lo es que la arquitectura constitucional sigue siendo útil a los españoles a pesar de las duras pruebas a las que ha sido sometida, desde el intento de golpe de 1981 hasta el movimiento secesionista catalán de 2017. Los ponentes que hace 48 años alumbraron el texto todavía vigente lo dotaron de la suficiente flexibilidad para que perviviera en el tiempo, pero también de la solidez necesaria para hacerlo fuerte. La Constitución ha acompañado a una sociedad cambiante que ha dado un salto enorme hacia la modernidad y que hoy forma uno de los países mejor integrados en Europa y en el sistema de valores de Occidente. La España de 1978 no se parece en nada a la de hoy pero su Constitución sigue siendo una inmejorable base de convivencia. Para que lo siga siendo, como apuntó el Rey el martes en el Congreso, lo importante es que se cumpla.