Andalucía a examen

El Parlamento andaluz arranca hoy la primera de las dos sesiones del Debate sobre el estado de la Comunidad. El último de la presente legislatura antes de que, probablemente, la próxima primavera el presidente de la Junta convoque a las urnas. El pleno, en teoría, iba a servir para abrochar el balance de los casi cuatro años de gestión del Gobierno del PP con mayoría absoluta. Con todos los grupos ya encaminados hacia un precampaña electoral que se presume muy larga. Si de por sí este tipo de sesiones se caracterizan por una enumeración por parte del Ejecutivo de datos macroeconómicos positivos, y Juanma Moreno dispone de motivos para usarlos, contrarrestados por la visión radicalmente contraria de la oposición, la cercanía electoral y los antecedentes próximos invitan a que el antagonismo se muestre con crudeza. Moreno intervendrá ante los diputados en el momento menos apacible de su mandato. Por la crisis de los cribados, extendida al funcionamiento del propio SAS, y por los supuestos casos de corrupción en la Diputación y el PP de Almería, bastión de los populares andaluces. Episodios que retumbarán en las intervenciones de los contrarios. Pero sería muy deseable que al margen de los intereses cortoplacistas de los partidos, la Cámara autonómica sirviera para discutir los grandes aspectos de la realidad andaluza y escuchar propuestas y alternativas. Para la propia sanidad, para afrontar el problema de la vivienda, con unos precios que impiden el acceso de amplias capas de la población de los municipios más importantes. La necesidad de dotar a la comunidad de infraestructuras que eliminen la desigualdad entre provincias. Las reclamaciones al Estado de una financiación justa o que no desatienda inversiones capitales en materia energética, de agua y de movilidad que frenen el crecimiento económico de la región. O la educación y la dependencia. El futuro de Andalucía requiere debates pero también acuerdos. No solo resaltar las diferencias.