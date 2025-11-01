A vueltas con el tren

No sé por qué, hace unos días me acordé de una cosa que nos dijo la profesora de lengua que tenía en el instituto, hace ya casi 30 años. En un primero de BUP en el que había caído el grueso de una clase que aún seguía en EGB y varios tripitidores, la profesora en cuestión expresó de una forma vehemente que no le gustaba Algeciras, que prefería mil veces Córdoba, su destino anterior, porque le permitía estar a dos horas de su Madrid natal.

Han pasado ya casi 30 años de eso y Algeciras sigue con el mismo tiempo de viaje a la capital de España, que en cambio sí se ha visto reducido en una infinidad de ciudades de toda la geografía nacional gracias a los 4.000 kilómetros de líneas de alta velocidad que se han construido en toda España desde 1997 que por aquí no veremos. Tendremos que conformarnos con que el tren no nos deje tirados a mitad de camino u optar por coger el coche hasta Málaga y allí tomar un AVE, Avlo, Oigo o Iryo (¡qué variedad!) para llegar a Madrid antes y en unos horarios más cómodos.

Confieso que me pierdo con la oleada de inversiones que el Gobierno está haciendo en la Algeciras-Bobadilla y en la autopista ferroviaria: apartaderos, balasto, raíles, gálibos… Pero todo ello sobre un trazado del siglo XIX que permitirá poco o nada mejorar los tiempos de viaje. También está ahí el estudio para el tren litoral hasta Málaga, pero permítanme ser escéptico con ese proyecto. Es un asunto que se está moviendo sobre todo en la Costa del Sol para mejorar la movilidad entre sus distintas poblaciones y me temo que nos releguen a la última fase, que al ritmo al que va todo lo relacionado con el Campo de Gibraltar ya me alegraría que la pudieran ver y disfrutar mis nietos.

La situación por carretera tampoco ha mejorado mucho en los últimos 30 años. Bueno, la temida Ruta del Toro ya pasó por fortuna a otra vida, pero resulta insuficiente teniendo en cuenta el crecimiento del parque móvil y de la intensidad media que soporta sobre todo la A-7 por el arco de la Bahía. Hay dos proyectos en marcha, uno para hacer una nueva ronda exterior en Algeciras y otro para introducir un tercer carril entre Palmones y El Toril, que esperemos que no se queden en un cajón como uno anterior que contemplaba una circunvalación entre el Cortijo Real, en Algeciras, hasta San Roque que se acabó abandonando.