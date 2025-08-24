A vueltas con la natalidadPrevención forestal

La sucesión de incendios forestales este verano en el Campo de Gibraltar —tres en lo que va de agosto, uno de ellos con desalojos en Tarifa y otro declarado esta semana en Los Barrios— ha reabierto el debate sobre la preparación de los municipios frente a este tipo de emergencias. Verdemar–Ecologistas en Acción denuncia que la mayoría de los ayuntamientos de la comarca incumple su obligación legal de contar con planes locales de Emergencia por Incendios Forestales (Pleif) actualizados. Una herramienta básica en unos tiempos en los que este tipo de siniestros, desgraciadamente, irán a más.