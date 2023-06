¿Para cuándo una visita?

Que digo yo, Borja Semper, que siendo de San Sebastián y gustándote el mar, mucho debe absorber Madrid para que hagas ese anuncio desde un campo de volley con un cartón de fondo simulando la playa, ¿no? Yo creo que para la próxima campaña veraniega que planeéis, os venís al sur, al Campo de Gibraltar.

El viaje es muy sencillo. Te pillas el tren intercity en Atocha dirección Algeciras. Eso sí, a las 7:00 o a las 15:00, no hay más opciones. Y a precio de oro, que es Renfe. Ya sabes, París 9 euros, Andalucía 89€euros. En unas 6 horas estarás en Algeciras. Salvo que el tren se estropee, claro. Porque no sé si lo sabías, pero los trenes que cubren esa ruta son los que solían prestar servicio en Extremadura. Los que salían ardiendo y demás. De ahí el precio, incluye espectáculo y autobús si hace falta. Cuando llegues a la estación de Algeciras, te diría que cogieras el tranvibus de la bahía y te vinieses a La Línea, pero todavía no se ha construido. Tampoco el tranvía, ni tren, ni nada. Esto no es Madrid. La mejor alternativa es cogerte el autobús de Comes que tarda unos 45 minutos, pero casi mejor que le pidas a José Ignacio que te traiga en coche que son 20 minutillos. Espero que no haya ningún accidente con los camiones del puerto en la A-7, porque si no vas a echar un rato largo en venir.

Cuando llegues a La Línea fíjate en la residencia de mayores tan chula que nos está quedando en Santa Margarita, la lleva construyendo la Diputación desde 2019. En La Línea es que las cosas llevan tiempo. Somos vagos dicen por Madrid. Lo curioso es que la Junta del PSOE no terminó el hospital hasta que gobernó el PSOE. Más de 10 años para construir un hospital. Después de la residencia tápate la nariz, que la carretera del cementerio huele un poco a depuradora y suele tener atascos. La Junta iba a construir un acceso nuevo, pero ya sabes. Por el centro te llevamos a probar unos montaditos típicos, buenísimos. Porque una cosa te digo, trenes pocos, pero buena comida, mucha. Para dormir, te diría que te quedarás en la residencia de tiempo libre del Burgo, con vistas impresionante a Sobrevela. La lleva la Junta, pero está más tiempo cerrada que abierta, a saber cuándo vengas. Mejor el Iberostar.

Al día siguiente, vamos a la playa de Levante y con un fondo real, con el mar Mediterráneo, grabas lo bien que nos iría con un gobierno del PP. Aunque leyendo el plan de viaje, casi que entiendo que hayas grabado en Madrid. Total, si no os acordáis de nosotros nada más que cuando nos necesitáis para gobernar, ¿cómo os ibais a acordar de que fuera de Madrid hay lugares preciosos con playas a los que también estaría bien llegar en tren? A ver si ahora que gobernáis la Diputación y Mancomunidad gracias a los linenses, os acordáis de nosotros y este plan de viaje es una realidad en cuatro años.