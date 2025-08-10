Tres nuevos radaresPaz social en el metal

La provincia de Cádiz ya cuenta con su nuevo convenio del metal. UGT y la patronal Femca ratificaron esta semana con sus firmas el nuevo documento con el que esperan establecer la paz social en el sector hasta 2031. Una de las claves del acuerdo es la revisión anual de los salarios acorde al IPC, que beneficiará a los 31.000 trabajadores de la provincia, de los que 8.000 son del Campo de Gibraltar. La prolongada duración del convenio, con revisión salarial pareja al IPC en cada año (algo prácticamente impensable en otros convenios), debe ser aprovechada para captar inversiones industriales.