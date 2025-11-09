Transparencia en La Línea

Crónicas levantiscas
Juan M. Marqués Perales
Tantas vidas como la de un rey
De acá...
La Línea se ha adherido esta semana al proyecto de organizaciones por la integridad pública (OIP) promovido por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. La ciudad pasa a ser pionera en Andalucía en sumarse a esta iniciativa que busca reforzar la transparencia, la buena praxis administrativa y la integridad en la gestión pública. Sin salir del Campo de Gibraltar, hay Ayuntamientos en los que encontrar en su web el orden del día del próximo Pleno o los decretos de Alcaldía cuesta, como dijera Churchill, “sangre, sudor y lágrimas”.
