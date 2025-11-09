Transparencia en La Línea

La Línea se ha adherido esta semana al proyecto de organizaciones por la integridad pública (OIP) promovido por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. La ciudad pasa a ser pionera en Andalucía en sumarse a esta iniciativa que busca reforzar la transparencia, la buena praxis administrativa y la integridad en la gestión pública. Sin salir del Campo de Gibraltar, hay Ayuntamientos en los que encontrar en su web el orden del día del próximo Pleno o los decretos de Alcaldía cuesta, como dijera Churchill, “sangre, sudor y lágrimas”.