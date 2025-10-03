El toque de Midas

Me copio: siempre hay problemas para todas las soluciones. Nuestros poderosos se están especializando en cagarla y buscar las causas por ahí. La ceguera fanática ya ha perdido el norte en lo económico y, Marx, por tanto en lo ideológico (¡vaya cita!). Estos ultras, hipertrofia del PP, no cejan en su camino destructivo: cuando no inviertes en lo Público y externalizas servicios, estás añadiendo un factor de riesgo: el beneficio. Incendios forestales, danas, cribados de cáncer, alianzas para terminar derivando los abortos, subidas de sueldo y privilegios para la educación privada (o concertada, encima la pagamos todos)... son una forma de gestionar ¿legítima? pero incoherente.

Deteriorar lo Público sería un escándalo, pagan para mantenerlo, pero la realidad es tozuda: lo del cribado de cáncer de mama lo hace Xanxe y... no quiero ni pensar (revisemos los de colon, no sea que...); la imagen de impotencia en los incendios (casi olvidados ya), es una vergüenza que los afectados llaman crimen con todo derecho, y lo peor: no siempre es más barato, es una cuestión de modelo con una pequeña pega: la muerte de los afectados.

Algunos creen, como Midas, que el dinero genera todo lo necesario para una vida mejor, mas cuando uno convierte en oro todo lo que toca ¿cómo se alimenta? Me parece muy apropiado lo del becerro; cuando Moisés-Marx baje a contar qué le dicho el de los prepucios, nos encontrará a Israel y al mundo entero adorando al vacuno dorado y la ira celestial de la Historia caerá sobre nuestra vileza estulta.

Dice el estupendo prosista Llamazares que no entiende la violencia explícita de nuestra sociedad actual, que sólo se explica por la ignorancia del pasado, remoto y reciente; propongamos que se informe a toda mujer embarazada de la depresión post-parto, diagnóstico real... para que se lo piense: éste es el nivel insultante de nuestros representantes.

A Moreno Bonilla le empieza la decadencia; la gloria de no saber de qué iba, como a todos, ya se le cayó. Desastre educativo y a peor, colapso sanitario camino de lo penal, índices económicos sin cambios lo que supone estabilización de los sectores conflictivos, abandono del mundo rural disfrazado con millones del ministerio, un verano suertudo con los incendios tras gastar una fortuna en vehículos más para el Loropark que para el campo, y lo único que sabemos es que un puñado de empresas, no muchas, llevan ingresando millones sin límite desde que llegó. Todo muy legal... hasta ahora.