Me sorprende que haya quien se sorprenda porque en las fiestas de Bilbao haya casetas que honren a etarras con delitos de sangre, que homenajeen a Txeroki o a Harriet Iragi y Jon Igor Solana, responsables del asesinato del fiscal jefe Luis Portero, a la vez que la plaza de Arriaga se cubre con un mosaico humano gigante con la bandera de Palestina y que la concentración termine con la multitud coreando “Gora palestinar erresistentzia, gora Palestina askatuta! Boikot Israel! Palestina askatu!”. Es cuestión de sensibilidades.

¿De qué se sorprenden? ¿Desconocen que en plenas fiestas se va a celebrar, una vez más, la manifestación “por los derechos de los presos” convocada por la plataforma Sare? ¿El apoyo que los herederos directos de ETA tienen en el País Vasco? ¿Que COVITE haya contabilizado 135 actos de apoyo a los presos de ETA durante las fiestas veraniegas del País Vasco y Navarra, que en 26 casos fueran organizados o facilitados por ayuntamientos gobernados por EH Bildu y los restantes “fueran promovidos directamente por EH Bildu y Sortu como partidos políticos” o plataformas proetarras?

¿Desconocen lo que ha dicho, con justificada indignación y dolor, el hijo de Luis Portero: “Con este gobierno no hay ninguna esperanza. Su sostenimiento en la Moncloa depende de cinco votos de sangre, porque Bildu ha tenido en sus listas a más de 100 candidatos pertenecientes a la organización terrorista desde el año 2011”? ¿Desconocen que en las elecciones de julio de 2023 EH Bildu quedó como tercera fuerza política en el País Vasco, pisando los talones al PNV con un 23,95% de votos frente a un 24,05%? ¿Que en las autonómicas PNV y EH Bildu empataron a 27 escaños con una mínima diferencia en votos -35,2% frente a 32,5%- obteniendo EH BILDU el mejor resultado electoral de su historia en unas elecciones autonómicas?

¿De qué se sorprenden? La historia se convierte en relato y el relato en blanqueo del terrorismo. La Ley de Memoria Democrática señala que “la incompatibilidad de la democracia española con la exaltación del alzamiento militar o el régimen dictatorial hace necesario introducir las medidas que eviten situaciones de cualquier naturaleza o actos de enaltecimiento de los mismos o sus dirigentes”. ¿Por qué no se aplica al enaltecimiento de ETA y sus dirigentes?