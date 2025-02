Son más, pero con menos huella

Los medios de comunicación, radio, televisión, prensa de papel y digital, asumen campañas sobre igualdad en derechos entre hombres y mujeres. Esta básica premisa es muy necesaria para que se espabilen aquellos directivos que olvidan la necesaria participación de la mitad de la población en los medios. Hace años, la BBC, empezó con un sencillo ejercicio que consistía en contar el número de mujeres y hombres que intervienen en antena como expertas y expertos. En España no cayó muy bien lo de la “cuota” en favor de enfocar la selección de la mujer para formar parte de gobiernos, empresas etc. Seguro que si yo le enumero algunos programas de televisión muy populares alguno de ellos les sonará: El Hormiguero, La Revuelta, Lo de Évole, El Desafío, Mask Singer, GH Dúo, Caiga quien caiga, Pesadilla en la cocina, Cifras y Letras, Atrapa un millón, La Ruleta de la Suerte… ¿Qué tienen en común estos programas? Que todos ellos están presentados únicamente por hombres, más del 85%. No me he detenido en señalar el porcentaje de aquellos programas informativos que, mayoritariamente, también están dirigidos y presentados solo por hombres. En la balanza que tenemos en casa de nuestras madres de toda la vida, el peso del saco de programas presentados por hombres caería por su propio peso lanzado a los aires por su levedad a aquellos que están liderados solo por mujeres. Si viniera la BBC con su 50/50 suspendería, no solo a las televisiones por su desequilibrio, también saltaría por los aires la bandeja de la balanza al poner sobre ella las televisiones nacionales dirigidas por mujeres. Piense: RTVE, Mediaset, Atresmedia, Movistar: todas, dirigidas por hombres. Repasemos los principales periódicos: Abc, La Razón, La Vanguardia, El Mundo: todo hombres a excepción de una mujer que dirige El País. Relate mentalmente todos los digitales: El Confidencial, The Objective, El Debate, El Independiente, El Español…: todo hombres a excepción de Artículo 14, liderado por una mujer. Las voces titulares en las emisoras nacionales de radio son casi todas, masculinas. Debemos esperar al fin de semana para escuchar a mujeres. No queda espacio para tanta demostración que obliga a una repensada de esta dolorosa regresión. Como ven, los medios promulgan la igualdad, pero no la cumplen robando la oportunidad profesional a cientos de mujeres cuyo género no está precisamente en vías de extinción.