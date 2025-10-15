El síndrome ‘postnosequé’

Curioso, muy curioso me resulta que haya presuntas personas que ante una pandemia, unas vacunas, unos virus, siempre reaccionen negando la evidencia científica sin que les apoye más fuente que la Cibeles, y luego se lancen a un ejercicio de “sujétame el cubata” e inventen lo que sea con tal de estigmatizar, en aras de unas creencias religiosas, a todo un colectivo como es el de las mujeres que deciden abortar. Que ni siquiera me pronuncio sobre el carácter moral del mismo, sino sobre el derecho a hacerlo y sobre los bulos que nos inundan en esta ciénaga en que se ha convertido la vida últimamente.

Lo peor en estas cosas no es que alguien, en un alarde de cuñadismo, suelte la primera barbaridad que se le ocurra, sino que siempre va a haber miles de personas dispuestas a seguir con devoción mariana cualquiera de estas paridas acientíficas. Pero en un nivel que roza la devoción mística, oigan.

Y es que este invent del síndrome postaborto es un bulo con ínfulas de diagnóstico. Una pataleta pseudocientífica de quienes no pueden aceptar que las mujeres sean dueñas de su destino. Y contra eso, afortunadamente, no hay síndrome que valga.

Para mí, la clave está en el miedo. En un ejercicio de funambulismo dialéctico hemos pasado del miedo a lo desconocido al miedo a lo inexistente, que es el peor de los miedos, porque no puedes combatirlo. Y del miedo a lo inexistente, en otro lúcido movimiento, al miedo a lo inventado. No hay herramienta más fuerte que el miedo y la religión puede ilustrarnos a lo largo de la Historia sobre su uso para perpetuarse en poderes y riquezas.

Miedo a que nos ocupen la casa cuando vamos a comprar el pan, miedo a que nos hagan homosexuales por ver una peli de más de ésas de degenerados, que todo es vicio y corrupción últimamente, miedo a que te obliguen a pedir la eutanasia, miedo a que la niña tenga que abortar porque no sé qué de la agenda 20-30 (que ya me gustaría a mí saber quien de estos se la ha leído)... miedo al miedo, miedo al otro, al negro, al blanco y al transparente... salvo miedo a quien, con seguridad, va a robarte, despedazarte, matarte y quitarte todos tus derechos.

Pero esos lo van a hacer por tu bien y por una idea difusa de patria inexistente y ante eso...¡Viva España, coño!