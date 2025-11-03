El sellito del coche es caro

La Diputación de Cádiz, me informó, como hace cada seis meses, que a partir del 3 de noviembre se me pasaría por banco el pago de mis tributos. Supongo que a todos los ciudadanos de bien que pagamos impuestos y los tenemos domiciliados en sede bancaria su pago, también les habrá llegado semejante mensaje. Con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que es municipal ocurre lo mismo: el ayuntamiento informa a los propietarios de esos vehículos del pago días o semanas antes de proceder a su cargo bancario. Hasta ahí todo normal.

Recientemente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en sentencia 1441/2025, de 17 de octubre, ha señalado que las concesionarias de autopistas no pueden cobrar el peaje completo cuando las obras que ejecuten impidan prestar el servicio en condiciones adecuadas de seguridad y fluidez. Específicamente dice la sentencia que el derecho al cobro del peaje nace de la efectiva prestación del servicio de autopista, entendido como un desplazamiento seguro, fluido y regular.

Cuando las condiciones objetivas impiden dicho uso, la percepción íntegra del peaje carece de causa legítima y constituye una práctica abusiva en los términos del artículo 82 de la ley de Consumidores y Usuarios.

Yo entiendo que esta doctrina es perfectamente aplicable a las demás carreteras y a las calles de nuestras ciudades. Es decir y por ceñirnos al Campo de Gibraltar, no puede ser que tengamos calles con boquetes eternos (como cuando hacen una cata para reparar una fuga de agua –antes de la pandemia– y seis años después sigue sin taparse como ocurre en las calles Alexander Henderson y aledañas) u obras que se eternizan como la que se lleva a cabo in illo tempore en la entrada de Algeciras y sin embargo, los sufridos ciudadanos que soportamos estoicamente las retenciones no se nos compense con reducción en impuesto de tracción mecánica de vehículos a motor. Por no hablar de las kilométricas retenciones que padecemos en verano si queremos ir/volver a/de las mejores playas de España.

Quejarse de que el Paseo Marítimo de Algeciras es de un solo carril por sentido de marcha porque cuando no la doble fila, están adecentando los arriates medianeros va a sonar a guasa.