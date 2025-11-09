Presupuesto al día

San Roque rompe el techo de los 100 millones de euros en su próximo presupuesto municipal, aprobado en su trámite inicial esta misma semana. El refuerzo de los servicios públicos y un ambicioso plan de inversiones marcan las cuentas, aprobadas dentro de los plazos que prevé la Ley para que estén en vigor el 1 de enero. Buena parte de los municipios del entorno se escudan en los controles de Hacienda para no entregarlos en plazo. Si estos trámites requieren cierto tiempo, la solución está en trabajarlos con más anticipación.