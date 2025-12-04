¿Es posible la paz en Ucrania?

Esta semana ha terminado la reunión de los negociadores americanos en Moscú para tratar de impulsar el plan de paz de Trump para Ucrania con la sensación de fracaso. Lo cierto es que el plan de paz impulsado por el presidente americano era en realidad un plan que parecía diseñado por Putin, en cuanto que sin ceder en ningún punto prácticamente se le reconocen todas sus imposiciones. No obstante, Putin conoce que tiene en su mano todas las palancas de poder por tres factores.

Primero, la desproporción de recursos hace que en la guerra de agresión que empezará su cuarto año le sea cada vez más favorable en el campo de batalla.

Segundo, Europa se siente impotente a pesar de los importantes esfuerzos que ha venido realizando de apoyo a Ucrania por falta de unanimidad, límites en sus capacidades militares y financieras e incluso por los apoyos decididos de algunos Estados miembros a Rusia, como Hungría. Estamos actualmente viendo como la UE no es capaz de ponerse de acuerdo en la utilización de los activos congelados a Rusia en la UE.

El tercer factor es que Putin sabe que los Estados Unidos de Trump son un aliado favorable a sus intereses. Putin y Trump se entienden perfectamente. Ambos detestan los sistemas y sociedades basados en el derecho y en reglas. Hablan los dos el mismo idioma: el poder es la fuerza y por tanto se comprenden perfectamente. Cada uno sabe cuál debe ser su ámbito global de influencia, por supuesto, respetando la esfera de poder china. Putin y Trump comparten su odio a la disidencia y la prensa libre y conocen que a través de la coacción y las amenazas suelen obtener resultados.

En consecuencia, el panorama es sombrío en Ucrania. La alternativa para parar la guerra es la capitulación de Ucrania, que implicaría no sólo la cesión territorial, sino quedar a expensas de que Rusia en el futuro ponga un Gobierno títere como Bielorrusia y pierda toda esperanza de acercarse a la Europa de las libertades. No obstante, hay todo un desafío que pudiera acercar otra solución menos dañina: que la Unión Europea encuentre la vía de canalizar un apoyo sufriente y disuasivo que permita una paz más equilibrada. No sólo es el futuro de Ucrania el que está en juego, es el futuro de la Unión en un mundo extremadamente peligroso.