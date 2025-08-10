Ocio al caer el sol

Apoco que se organice una actividad gratuita en verano, la ciudadanía responde. Si no, que se lo digan a las miles de personas que llenaron los centros de Algeciras y La Línea el jueves en sus respectivas Noche de las Velas y Perseidas y Noche en Blanco. Y el viernes, San Roque disfrutó de un brillante concierto pre-feria con artistas como La Húngara o El Tren de los Sueños. Este tipo de actividades traen consigo un importante retorno en forma de activación de la economía para bares, restaurantes y otros negocios en plena temporada alta.