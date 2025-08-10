Ocio al caer el sol

Las dos orillas
José Joaquín León
Merecidas vacaciones
De aca...
Apoco que se organice una actividad gratuita en verano, la ciudadanía responde. Si no, que se lo digan a las miles de personas que llenaron los centros de Algeciras y La Línea el jueves en sus respectivas Noche de las Velas y Perseidas y Noche en Blanco. Y el viernes, San Roque disfrutó de un brillante concierto pre-feria con artistas como La Húngara o El Tren de los Sueños. Este tipo de actividades traen consigo un importante retorno en forma de activación de la economía para bares, restaurantes y otros negocios en plena temporada alta.
