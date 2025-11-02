Sin noticias del Tratado

Aunque estaba previsto que la Unión Europea y Reino Unido tuvieran el texto definitivo del Tratado sobre Gibraltar para octubre, ya estamos en noviembre y aún no se ha dado conocer el acuerdo que regirá el marco del Peñón tras el Brexit. La primera intención, una vez que ambas partes llegaron a un acuerdo político el pasado junio, es que el documento esté ratificado en diciembre para poner fin a la Verja en enero de 2026. El tiempo corre en contra de estos plazos y aún no ha salido a la luz nada concreto de ese tratado.