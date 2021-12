La música que viaja en el tiempo

En estas fechas tan cercanas a la Navidad donde nos reencontrarnos con amigos y familiares para festejar la vida, la música, tan presente, nos sirve quizás como banda sonora de todos esos bellos momentos vividos, y que ya, por desgracia, no se vuelven a repetir, porque esas personas ya no están entre nosotros. Pero la magia de la música hace revivir esa sensación como si se pudiera viajar al pasado o, simplemente, no hubiera pasado el tiempo. Esas notas, que vuelven a sonar, son capaces de crear esa energía que nos emociona o nos hace sentir nuevamente esa sensación. Cerramos los ojos y nos dejamos llevar por las múltiples sensaciones que rondan en las cabezas de cada persona, mientras escuchamos esa melodía favorita que tanto nos hacia sonreír, o el villancico que nos cantaba ese ser querido, que ya pasó a vivir para siempre en nuestros corazones. Para los que hemos hecho música en grupo, bien sea una rondalla, una banda de música o una orquesta sinfónica, siempre hay algún pasaje de alguna obra que nos recuerda a ese músico, porque ese solo o esa melodía lo interpretaba como nadie. Pepe Blanco, Roberto Muñoz, Alfredo Ramos, Antonio Bross o Danny Rowbottom se me vienen a la cabeza en mi etapa de niño. Tiempos que me recuerdan a los conciertos con la banda de música, cuando interpretábamos villancicos en las residencias de mayores y te dabas cuenta del poder de la música, porque es capaz de sacar esa alegría a todas esas personas mayores que nos escuchaban o se arrancaban a cantar. ¡Cómo cambiaban su rostro! Por un momento consigues que olviden sus problemas o se sientan acompañados, o simplemente haces a esas personas viajar con la música a ese tiempo guardado en el corazón. En ese momento te das cuenta de lo bonito que es crear música y de lo que tú puedes aportar a la sociedad como músico y como persona. Hace trece años, un 23 de diciembre, Algeciras y Gibraltar firmaron un pacto musical que haría que los músicos de ambas ciudades se reunieran entorno a la música. Calpe Band, los Gaiteros de Gibraltar y la Orquesta Sinfónica de Algeciras comenzaron con el concierto denominado 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens, una Navidad en la Bahía que este año se volverá a representar junto con el grupo de teatro de Barrio Vivo. Miles de sensaciones revivirán cuando suene de nuevo la música y este año sonará recordando a un alumno y amigo que amaba la música y perseguía saber más de ella, para "poder hablar con propiedad", como el decía. Aurtxo Seaskan, una bella nana vasca que sonará siempre y me recordara a ti, Antón Aguinaga. Te veré siempre con la música.