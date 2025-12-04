La mujer de verde de nuestros días

Se suele decir que esta canción del grupo musical Izal está dedicada a los médicos que se ponen el traje verde para recatarnos. Esos héroes que nos protegen. Es un himno para muchos y trata la vulnerabilidad y esas personas que están ahí cuando más las necesitamos para ayudarnos a seguir, a ver la ciudad con una sonrisa desde la cafetería. Hay muchas mujeres de verde; es posible que la suya sea diferente de la mía, pero la mujer de verde de esta tribuna son las mujeres y hombres que trabajan cuidando a personas vulnerables, más concretamente en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Línea y en Asansull.

Tener un familiar o amigo con algún grado avanzado de dependencia requiere de mucho cuidado, tiempo y paciencia. Si además, nuestros mayores cada vez son más mayores, y por tanto aquellos que vienen por detrás también lo son, llegamos a situaciones en las cuales cuidarles se vuelve una cuestión de salud. Del que cuida, porque la pierde cuidando al que la necesita. Es ahí donde aparecen nuestros héroes, aquellos que nos ayudan a cuidar a los nuestros cuando más lo necesitamos.

Las mujeres de verde de estas asociaciones son las profesionales capaces de lidiar con nuestros mayores cuando nosotros ya no podemos. Estas personas tienen superpoderes y son capaces de hacerlo cada día durante sus ocho horas de turno, si no tienen turnos más largos o tienen que quedarse a dormir durante días en el centro que les toque. Y lo hacen con una sonrisa. Por cuatro duros, que apenas alcanzan para llegar a fin de mes. No digamos para comprar una casa. Sabiendo que, en muchos casos, no recibirán ni las gracias por su esfuerzo, pues lidian con personas que no saben que los necesitan.

Decía Izal que ojalá pudiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. Pero es imposible. Son las mujeres de verde de nuestros días. Las que cuidan a nuestros mayores. Cada vez más mayores y dependientes. Por ello, deberíamos todos, como sociedad, empezar a exigir que nuestras mujeres de verde, aquellas que cuidan a nuestros mayores y a nuestros amigos, vecinos y demás ciudadanos que no pueden valerse por sí mismos, tengan condiciones laborales acordes con el trabajo que realizan.