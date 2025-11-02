Los jóvenes que participaron el pasado sábado 25 de octubre en una motorada ilegal que recorrió varias calles de Algeciras y la autovía A-7 han borrado de sus redes sociales todos los vídeos que habían colgado a raíz de la publicación de Europa Sur. Aun así, la Fiscalía de Algeciras, la Policía Local de la ciudad y la Guardia Civil se hicieron cargo de estos hechos y los investigadores habían descargado los vídeos antes de que fueran eliminados e incluso ya ha identificado a varios de sus participantes, que serán llamados a declarar.