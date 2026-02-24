Montero, ley de lenguas y claque

La ciudad de la Bahía
Juan María de la Cuesta
Trece años sembrando futuro
Lo llamativo no es que María Jesús Montero proponga una “ley de lenguas andaluzas” para “preservar, impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que significa ser andaluz y expresarnos como andaluces con orgullo y sin complejos, siendo capaces de defender nuestros orígenes”. Acostumbrados estamos a sus ocurrencias. Lo que encuentro llamativo es el aplauso que estalló cuando lo dijo, supongo que con la claque como arranque.
A los más jóvenes hay que recordarles que claque –galicismo que proviene de “claquer les mains” (aplaudir)– eran quienes, a cambio de una entrada gratuita o una propinilla, asistían a un espectáculo, siempre en los peores asientos del gallinero, para aplaudir, guiados por el “chef de claque”, en momentos señalados y arrancar una ovación del público. La cosa venía de la ópera del siglo XVIII y se institucionalizó –primero en París, después en toda Europa– hasta el punto de crearse oficinas para contratarla. Enfrente estaban los “reventadores”, pagados para arruinar una función o exigiendo dinero para no hacerlo. Recuerdo al fulano que daba las entradas de claque en la calle Arguijo, junto a la entrada de artistas del teatro Álvarez Quintero. En el tan divertido como entretenido Au Théâtre! La sortie au spectacles de Pascale Goetchel y Jean-Claude Yon (Editions de la Sorbonne) o en el Diccionario Akal de teatro de Manuel Gómez García tienen noticia detallada de la claque y los reventadores.
En los mítines políticos supongo que la claque es fruto del entusiasmo espontáneo suscitado por el orador y del fervor ideológico, aunque las historias de traslados en autobuses –con bocadillo incluido– para asistir a ellos y mostrar el mayor entusiasmo son conocidas. En cualquier caso, como sucedía con la teatral, están allí para aplaudir se diga lo que se diga y se oiga lo que se oiga. Aunque sea tan disparatado como lo que la señora Montero dijo sobre la “ley de lenguas andaluzas”, enardecidos además por los gritos y las gesticulaciones con los que con tanta prodigalidad adorna sus intervenciones. Claque es también el fulano de Vox que ha escrito en las redes: “La lengua común de todos los andaluces es el español, con que ella vaya al logopeda sería suficiente”. ¡Cuánto bien le hace Vox, como claque disfrazada de reventadora, al sanchismo!
