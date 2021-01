Cuánto mide tu 'culillo'

Recurrir a las matemáticas se hace imprescindible para cualquier científico que quiera optar a la validación de sus teorías. Ecuaciones y fórmulas pueden hacer más duro un texto, pero como si de magia se tratara, éstas aportarán un halo de indudable validez y credibilidad casi sagrada al contenido del documento; lo harán científico. Por eso, se llega incluso a momentos en los que en el mensaje sólo se emite un número, sin información cuantitativa útil; y es de lo más descorazonador. Por ejemplo, decir que "hoy hay 25.000 nuevos casos positivos por Covid-19 en España", no aporta nada por varias razones. Por ejemplo, si lo que queremos es mostrar una evolución en el tiempo, hay que recordar cuántos fueron en los días pasados, lo cual no se dice normalmente. Y porque, aunque se muestre un gráfico con esa evolución en los días previos, hay algo esencial: ¿está garantizado que se están realizando el mismo número de pruebas diagnósticas cada día?

Porque esa es la cuestión: el número de positivos, alto o bajo, cobrará importancia y significación si, al mismo tiempo, se indica el número de pruebas realizadas. Porque si sólo se hacen 25.000 pruebas ese día, ¡todas habrán dado positivo! Por el contrario, si se hubiesen hecho tres millones, ¡estaríamos de enhorabuena! Eso sí, una enhorabuenaestadística, porque cada uno de esos 25.000 casos no deja de ser un drama en sí mismo. Y es que, no lo olvidemos, las cifras siempre juegan a favor de quien las maneja. Bueno, no siempre. Dejarán de jugar a favor de quien no sepa usarlas. Porque hay algo que el poderoso no entiende en muchas ocasiones: para tener y ejercer el poder debería rodearse de los mejores.

Eso es lo que parece haberle pasado a nuestro consejero de Salud y Familias, cuando ha observado que se podría estar aprovechando una sexta dosis por cada uno de los viales que llevaba a desperdiciar un 20%... A ver: si después de sacar cinco (5) dosis de cada vial queda aún un resto del 20%, cada dosis aplicada es de un 16% del total del vial (consiste en dividir ese 80% que sí se ha aplicado entre las cinco dosis inyectadas). Y entonces sí que es verdad que si hubiesen comprado las jeringuillas el 11 de junio de 2020, que es cuando lo informó el Ministerio, sí que sobraría un verdadero "culillo" del 4% de cada vial después de la sexta dosis. Ese culillo sí que es aceptable, señor consejero, y no ese Kardashian del 20%.