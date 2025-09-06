Mamá, se quedan todos

La esquina
José Aguilar
Una gamberrada de Núñez Feijóo
De buenas a primeras, se nos ha caído septiembre encima como un tormentón y apenas seis días ha tardado el Gobierno en encontrar un nuevo argumento de autoridad que explique en forma de axioma declaraciones y hazañas que son así como polemiquillas. Es la mayoría, y tan inconmensurable es su poder que quien recurre a ella deja acarajotao a su interlocutor. Cuando Sánchez dice que, aunque son los menos, hay jueces que juegan a hacer política, algo no del todo falso, la ministra Alegría contesta que es algo que comparte “la inmensa mayoría de los españoles”. Si Salvador Illa va a Bruselas a reunirse con Carles Puigdemont, ambos se hacen, según Albares, una fotografía que con la que está de acuerdo “el 90% de los catalanes y el 80% de los españoles”.
A mí esto de la mayoría me recuerda a lo que le decía a mi madre cuando no me dejaba salir hasta las dos de la mañana: “Mamá, por favor, que se quedan todos hasta esa hora”. Como hubo un tiempo en el que ella se pareció a mí, al igual que habrá un tiempo en el que yo me pareceré a ella, iniciaba entonces una ronda de consultas para la investidura de mi trola. “Paqui, ¿tu hijo a qué hora vuelve a casa?”. “A la una, Pura”. “¿Y el tuyo, Carmen?”. “A las doce y media, y si llega más tarde lo araño como la señora que tenía a su hijo ya casi ajogaíto en la playa”. Así iba, de una a otra madre de mis amigos, y mi “todo el mundo” acababa convirtiéndose en dos personas.
Carlos Alsina, que en esto del periodismo es un poco madre a la que no se la cuelan, se sorprende con la concreción que muestra el ministro Albares, que hoy está con Sánchez, Bolaños y Puente, pero que por las pintas y el verbo me lo imagino con Azaña, Largo Caballero y Negrín. Albares dice que, a ver, lógicamente no tiene una encuesta que lo certifique, pero toma cojonazos. La mayoría es el argumento al que recurren reiteradamente aquellos que solo creen que existe y debería existir un régimen: el suyo. Melénchon dijo que la República francesa era él; a Luis XIV se le atribuyó un apócrifo pero simbólico “L’État, c’est moi”. La realidad es que el Gobierno soy yo intentando colársela a mi madre. Lo que me está costando dejar de fumar. Doy tanto la turra que eso sí que lo sabe la inmensa mayoría de los españoles.
También te puede interesar
La esquina
José Aguilar
Una gamberrada de Núñez Feijóo
El balcón
Ignacio Martínez
Trampas
Por montera
Mariló Montero
Mefisto en la Moncloa
En tránsito
Eduardo Jordá
Los ojos