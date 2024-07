El primer día del final del verano. Eso pensaba cuando estudiaba en el instituto. Cuando te vengas a dar cuenta, ya estamos de nuevo en septiembre. Como cambian las cosas, ahora es un oasis en el que mantener las pilas antes de las vacaciones. El lunes de resaca no siempre es el mismo. Este año cae en 22, el pasado en 24. Siempre el lunes después de los fuegos. Si lo piensas, el lunes de resaca no es un día, es un sentir. Un sentir, ¿qué estás hablando Enrique? Sí, piénsalo. La Velada y Fiestas de La Línea dura 10 días, puede ser de las fiestas más largas de Andalucía. ¿Cómo se puede ser tan agonía de querer un festivo después de 10 días de fiesta? Es que ya tenemos una edad y cansa.

Me acuerdo cuando me retaba con mis amigos a durar los 10 días. Bueno, no todo el mundo se toma la feria entera libre. Ya ya, algunos sólo vamos los fines de semana. Sí, pero el lunes de resaca los disfrutan los linenses, los nacidos y los adoptados. Es un festivo para la gente que quiere disfrutar sus 10 días de fiestas, sus dos findes, o solo un día. Sin olvidar, el jueves de prefería, o cualquier cercanía con el día de la Virgen del Carmen. Y es que, cómo te digo, el lunes de resaca es un sentir muy linense. El lunes de resaca es la muestra de una ciudad que espera su semana durante 51 semanas. El lunes de resaca es que te llamen la Salvaora, por ser pequeña, pero productiva. Por no ser muy grande, pero si muy viva. El lunes de resaca es la necesidad de reposar las emociones de 10 días de fiestas junto a los tuyos. Días de alegría. De enaltecimiento local. El lunes se resaca es recuperar la voz de tanto cantar lo que todos sabemos que cantamos. No, paquito el chocolatero no, qué también. “Española y Gaditana, luna y sol de morería…”.

El lunes de resaca es más linense que el viento de levante, que trae una melancolía que se pega y no se va ni con tres duchas. El lunes de resaca es suspirar con una sonrisa. El lunes de resaca es decir este año ha hecho calor. El lunes de resaca es el amanecer en el levante. El lunes de resaca es hacer la digestión de tanta papa, sopa de ajo y banquetes varios. El lunes de resaca es, también, recuperarse de los efectos secundarios de las bebidas con hielo. Maldito hielo. El lunes de resaca es pensar en el lunes de resaca cuando aún no llegó el viernes de coronación. El lunes de resaca es no querer que llegue nunca el lunes de resaca. Sin embargo, querido amigo, el lunes de resaca es tan necesario como el viernes de coronación. Pues el viernes de coronación da comienzo a 10 días de alegría y disfrute, mientras que el lunes de resaca es el primero de los días restantes para volver a vivir La Línea de la Concepción. Sin duda alguna, el lunes de resaca es el día más festivo de nuestra ciudad. El día que todo empieza, de nuevo.

Feliz Velada y Fiestas 2024, aunque aún nos quede una semana, dos para el lunes de resaca.