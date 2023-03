Traslado los costes de producción a los precios, o sea, mantengo mis beneficios independientemente de que eso rebaje el poder adquisitivo de los consumidores, a quienes niegan la actualización por el IPC de los sueldos, entre otros, estos mismos empresarios porque por lo visto eso impide la rentabilidad de los negocios, la inversión, la creación de puestos de trabajo.

Quizá, a veces, no sé, digo yo, moderar un poco los beneficios puede ser una inversión para mantener la capacidad de consumo de los clientes, esto es, seguir vendiendo a menos precio puede sostener la rentabilidad y por tanto la estabilidad de una empresa. Pero aquí algo no cuadra, los beneficios no paran de subir anualmente en las cuentas de resultados, los precios con ellos, claro, la capacidad adquisitiva de la mayoría: no, y además se nos suben los tipos de interés, las hipotecas... Para mí que alguien se está aprovechando de alguien o, no sé si peor, algunos van a su provecho y les da igual lo que pueda ocurrir a los otros.

Puede ser verdad que las empresas no ganan tanto, porque los sueldos millonarios de sus gestores sí se sostienen, oh truco, se trata de mantener el nivelito que disfrutan nuestros directivos. Esto se estudia en la Universidad, son saberes muy técnicos y especializados, con Cátedras y todo, si se bajan los costes de producción: merme al contratado; si aumentan, suba precios... usted no pierda nunca. No sé cómo se llama este Grado: ¿Egoísmo infantil?

La habilidad para disfrazar de técnica lo que no es sino "melollevotodo" es sorprendente y, lo que es más alucinante, se arruinarán porque, sencillamente, cortan el circuito de flujo de la pasta (que va determinando que ellos vivan en el lujo); entonces pedirán préstamos, caerán sus cotizaciones en Bolsa, pero tampoco pasará nada porque, adivinen, ¿quién pagará todo cuando también se hayan gastado nuestros fondos de la banca? ¡Exacto! Los mismos que los perdemos, es decir, y ya ha pasado, pagaremos para tener lo que hemos perdido, o sea, para mantener sus dos euros ahorrados pagará otros dos, cuatro en total, para seguir teniendo dos.

¿Ve cómo hay que estudiar? ¿A que usted no hace negocios tan bien cuadrados? Qué habilidad para el tocomocho legal, y ya estamos viendo caer bancos otra vez, en esa estafa piramidal llamada Economía Financiera, y no pasa nada, nadie es responsable, vuelven a asegurarnos que no pasa nada, que no saquemos el efectivo de las cuentas... lo mismo ya no tenemos liquidez.