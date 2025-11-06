La izquierda de Moreno

El libro de Juanma Moreno, Manual de convivencia, debía ser la cruz de guía que abriese su desfile electoral, pero los tiempos de la política se han vuelto caprichosos y requieren de líderes flexibles capaces de manejarse en el azar, según recomienda José María Aznar en su último volumen de reflexiones, Orden y libertad. La crisis de los cribados ha alterado la hoja de ruta del presidente de la Junta y el día elegido para la presentación de su manual –el lunes pasado– coincidió con la dimisión de Carlos Mazón, responsable de las últimas pesadillas del PP, y con la apertura del juicio oral al fiscal general del Estado, epicentro de todas las batallas internas del muy independiente y muy politizado poder judicial de este país, de tal modo que lo que iba a ser el primer compás de la Marcha Radetzky de Moreno quedó en un acto que no dejó regusto, aunque aportó algunos elementos de interés.

La victoria aplastante de Moreno en sus últimas elecciones, las que propiciaron el tatuaje A58 que lleva en el brazo, se debió al estilo con el que se empleó en su primer mandato, que fue más naranja ciudadanos que azul aznariano, y al apoyo que le prestaron sectores del centro izquierda, bien con una llamada al voto por el PP, bien con una abstención instrumental. Comisiones Obreras y UGT también respaldaron de un modo u otro al presidente, ante el temor de que Vox entrase en el Gobierno y la emplease a mamporrazos contra los sindicatos y sus representantes liberados en la Administración autonómica. Aquella noche todos festejaron la mayoría absoluta de Moreno, aunque fuese en la intimidad del suspiro por haber apartado a Macarena Olona de su vicepresidencia deseada.

Al inicio de la presentación del libro, el presidente agradeció la pluralidad del público, aunque el traje azul marcaba cierto monocromo, y citó, como ejemplos de la variedad política que sigue concitando, la presencia de Alejandro Rojas Marcos, padre de uno de los andalucismos que hubo en esta tierra, y al secretario general de la UGT-A, Oskar Martín, uno de los coautores, según el portavoz del PP andaluz, de la manifestación orquestada ante el palacio de San Telmo con la excusa de los errores del cribado del cáncer de mama. Nuria López, líder de Comisiones Obreras, la otra par, se convirtió de este modo en una ausencia reveladora de que el morenismo ya no abarca tanto.