Inmigrante sin paguita

Cuajaíto me he quedado. He escuchado un adelanto de lo que el ciudadano Borbón ha reflejado en sus memorias y me han entrado ganas de llamarlo para asesorarle en lo que pueda. Porque eso de que el pobre anciano no tenga pensión de jubilación después de 40 años de servicio... Una indescriptible injusticia para con un señor que siempre ha pagado sus impuestos, que no se ha excedido en el cobro de comisiones y que solo ha matado elefantes y osos por prescripción facultativa... ¡Todo es una gran injusticia contra él, que nos lo ha concedido todo en su regia magnanimidad!

¿Sabrá que existe la pensión no contributiva para personas que no han cotizado lo suficiente y que están en situación de vulnerabilidad?

Y conociendo a su familia, me extraña que vayan a desaprovechar ningún dinero que sobrevuele la zona, aunque con el regalo de 65 milloncejos al que no pudo resistirse quizás hubiera superado los topes máximos para percibirlo, tendría que hacer las cuentas...

Al final para que vean los ultramontanos que no todos los inmigrantes tienen paguita, ni él ni su señora griega las tienen, oiga. Y por mucho que en su familia eso de delinquir se normalice hasta el olvido, ahí siguen. Recordemos que todos los ciudadanos borbones que han reinado en España han tenido que salir por piernas del país, aunque con todos sus órganos forrados de la pasta que se llevaron en el equipaje de mano, las maletas y la que antes habían depositado en diversos bancos de los discretos de toda la vida. Todos lo han hecho... ¡pero con cuánta rapidez se olvidan esos pequeños detalles!

¿Querrá también ir a los viajes del Imserso? Sería glorioso verle contar sus batallitas, ésas de deslices, sólo uno o dos, de su mala suerte, que se le suicidaban los deslices y hasta al hermano le pasó algo con una pistola y un tiro en la cabeza, pero que ahí estaban su admirado Franco y su amigo el dictador del país vecino, Salazar, para dejarlo todo en una anécdota sin importancia, como a cualquiera que le pase algo así.

O cómo ha tenido la suerte de que le tocaran siempre a él las estancias todo incluido en múltiples palacios, o en el yate en el que paseaba su palmito allende los mares. Y si a alguien no le gusta esta croqueta que no se preocupe, no volverá a pasar.