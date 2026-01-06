Imagine ser ecuánime

Cuando hablamos de ser ecuánimes, hablamos de ser capaces de defender con firmeza, serenidad de ánimo, e imparcialidad una opinión o juicio con equidad, justicia, y equilibrio emocional. Este día de Reyes, considero apropiado pedirle a este 2026 la capacidad de ser ecuánime en los juicios de valor que emitamos frente a los conflictos que vienen. Especialmente, ante lo fácil de caer en los extremos sin valorar posiciones contrarias. Por razones obvias, debo referirme al arresto de Maduro por EEUU. Intentaré ser ecuánime en esta primera tribuna del año.

Maduro es un dictador, heredero de Chaves. El Chavismo, corriente dominante en Venezuela las últimas décadas ha sumido al país en la pobreza económica y moral. Alrededor del 50% de la población vive en niveles de pobreza. No existe libertad de expresión, prensa o afiliación política y las últimas dos elecciones generales han estado marcadas por acusaciones de amaño. Por tanto, podríamos concluir que el chavismo liderado por Maduro es malo para Venezuela. Ahora bien, decir que el chavismo es malo no significa decir que la intervención de EEUU sea buena. A ver, Enrique, ¿pero si la intervención ha supuesto eliminar algo que es malo para Venezuela, debe ser positivo? Sí, pero no. Pues el fin no justifica nunca los medios. Además, tampoco está claro que el fin sea devolver la libertad a Venezuela o someterla a un nuevo régimen al interés de EEUU. Por tanto, siendo ecuánimes, no es justificable que un estado invada y aprese (o secuestre, según se mire) a otro en función de acusaciones infundadas por su presidente y sin autorización del congreso de dicha nación. No es justificable que un estado invada, aprese y decida gobernar un país soberano en base a sus intereses, la venta de petroleo.

Además, quién le dice a usted que aquel que invade no considera que, por ejemplo, Dinamarca no está gobernando como corresponde Groenlandia. O, que Sánchez es un peligroso presidente de un país que no cumple sus compromisos con la OTAN (o con EEUU).

Aceptar y justificar los medios empleados por Trump en la captura de Maduro sería similar a justificar la invasión de Ucrania por parte de Rusia o de Taiwan por parte de China. No alegrarse de la caída del chavismo sería similar a llorar la muerte de Franco. Por tanto, seamos ecuánimes. Sí, pero no. Con firmeza y serenidad. Todo tiene su punto positivo y negativo, y debemos ser capaces de criticar lo malo y alabar lo bueno, aunque ello nos haga parecer incongruentes. Es posible estar de acuerdo y en desacuerdo con dos partes diferentes de un mismo hecho. Pues tener una posición de sí o no sobre el total, seguramente nos lleve a los extremos desde los cuáles es difícil ver la realidad.