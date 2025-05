El gran apagón me ha enseñado que debo tener pilas para la radio, una linterna y velas. Bueno, lo de las velas es para tener cuidado, pues la muerte que tuvo lugar en Algeciras es muy posible que fuera debido a una vela. Creo que otra por este mismo motivo aconteció en Madrid. En Algeciras también hubo una persona que sufrió graves quemaduras por manipular un camping gas y tuvo que ser evacuada a Sevilla. Pero de los daños personales causados y de las muertes se ha hablado poco. No es conveniente dar “cuartos al pregonero” y que la gente piense más de la cuenta y concluya que el apagón no sólo ocasionó grandes trastornos y pérdidas económicas, que las ha habido, y muchas. No, eso hay que dejarlo para cuando se hable de la DANA y echar en cara la tardanza en dar explicaciones y el descontrol de los responsables. Porque a la hora de manifestar negligencias hay que dejarlo claro, y que nadie vaya a reparar en que las explicaciones del apagón no se han dado, y que se anda jugando al despiste, acudiendo tarde y mal, para no asumir responsabilidades y no dar lugar a que se ponga en tela de juicio que las cosas no se han hecho bien. Hay que mantener la calma y mientras tanto ir viendo posibles culpables: un ciberataque, un lobby, empresas eléctricas… Cuando quizá lo mejor sería empezar por depurar responsabilidades y considerar un mea culpa para arreglar y ajustar lo que sea necesario para el bien de la sociedad española.

El 22 de abril ya hubo un fallo que fue constatado y no se hizo nada, se siguió como Pedro por su casa, y nunca mejor dicho lo de Pedro. Mientras tanto se nos dice que va a volver a pasar, cuando anteriormente se había afirmado que en España jamás se sufriría un apagón. Pero hay más, todavía los palmeros se dan golpes de pecho para decir que no pasa nada, que es poca cosa que en España somos buenas personas y lo aguantamos todo.

Pues miren ustedes, sí que somos buena gente los españolitos de a pie, los que no tenemos cargos millonarios por afinidades políticas ni tenemos que aplaudir para mantener la gracia de los de arriba que mueven los hilos y están pendientes de quien sale o no en la foto.

Que este gran apagón sea un punto y aparte para considerar que la razón absoluta no está de ningún lado. El Gobierno, que es quien nos dirige, debe llamar al consenso,hablar con todos y buscar alternativas, sin menospreciar nada ni a nadie.