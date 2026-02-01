Aunque la gente de Marvel (Iron Man, Capitán América, Thor…) y de DC Comics (Superman, Batman…) se empeñen en demostrar lo contrario, lo cierto es que, por ahora, los superhéroes no existen en el mundo real. En cambio, los que sí existen son los superhumanos y Alex Honnod es uno de ellos.

Alex es el escalador de Free Solo más famoso del mundo y ha logrado cosas extraordinarias y casi inverosímiles como escalar la pared de El Capitán (parque de Yosemite) sin la ayuda de arneses, cuerdas ni ningún tipo de equipo de seguridad tal como se recoge en el documental Free Solo.

El 25 de enero Alex Honnod hizo historia al escalar el rascacielos Taipéi 101, en la isla de Taiwán, desprovisto de toda medida de seguridad y equipado solo con unas zapatillas “pies de gato” y una bolsa de magnesio. Con 508 metros, se trata del undécimo edificio más alto del mundo y el escalador completó la hazaña de alcanzar la cima en poco más de 90 minutos. El planeta pudo admirar en directo la proeza de Alex que fue seguida minuto a minuto por las cámaras de Netflix en el programa Skyscraper Live.

Una mezcla de sentimientos contradictorios se apoderó de quienes contemplábamos el espectáculo. El desasosiego de saber que la vida del escalador pendía literalmente de las yemas de sus dedos se confrontaba con la sensación de ingravidez que transmitía Alex que, sin aparente esfuerzo, trepaba por las paredes acristaladas del edificio con forma de caña de bambú que domina el paisaje urbano de Taipéi. Como si se tratase de un sortilegio, el publico percibía en su cuerpo el vértigo y la angustia que el escalador parecía despreciar en el suyo. Para aferrarse a la fachada del edificio Alex precisa de una extraordinaria fuerza y coordinación muscular adquirida tras muchos años de entrenamiento, pero, sin duda, es la ausencia del miedo el factor determinante para alcanzar su objetivo.

Es común que las personas con espectro autista como Alex, tengan afectada la amígdala, una parte del cerebro que controla la respuesta de miedo y que en estos pacientes tiene una respuesta atenuada ante situaciones de peligro. Su flexibilidad, su valor y su desinterés (cobró unos bochornosos quinientos mil dólares por una gesta en la que Netflix ganó millones y además dijo que él lo habría hecho gratis) lo convierten en un superhombre.