Feijóo no es Rajoy

Si pensaban que Feijóo era un Rajoy bis, estaban equivocados. Rajoy era un fino orador, de esgrima hábil y sarcasmo sutil. De la estirpe de los birretes populares gallegos. Feijóo es un duro marine, que ataca de frente, sin casco, con boina guerrera. Ningún propagandista de la derecha castiza madrileña le llamará maricomplejines. El miércoles en el Congreso completó el retrato demoníaco de Sánchez, añadiendo el proxenetismo al currículo de su enemigo. Pero no porque el presidente le hubiese espetado su pasado de amigo íntimo y compañero de viajes, vacaciones y travesías del narcotraficante Marcial Dorado.

Ya inició su discurso con la explicación: “Señor Sánchez, recuerda sus carcajadas desde esta tribuna, ¿verdad? Pues ya se ríe menos. No puede disimular que es un político destruido”. Se refería a uno de los gestos más infames de ese pistolero del Oeste que es Pedro Sánchez. En su investidura, el 15 de noviembre de 2023, el presidente dedicó 60 largos segundos a reírse jajaja de su rival, repitiendo con burla la frase de Feijóo de que no era presidente porque no quería. “Jajaja”, no era modo respetuoso de tratar a un adversario que le había superado en 340.000 votos y 26 diputados en las elecciones, aunque no tuviese mayoría para gobernar. Esa es la factura que se cobró Feijóo, utilizando uno de los dossiers de Villarejo, al acusar a Sánchez de partícipe a título lucrativo del negocio de la prostitución.

Al PP no le queda margen para la demolición de la imagen del presidente. Resulta extraño que el partido que va ganando en las encuestas embarre el campo. Los sondeos son efímeros. Podemos, que en 2014 lideraba la intención directa de voto, ha acabado confinado en una esquinita de la extrema izquierda. Ciudadanos estaba con siete puntos de ventaja en 2018 y ha desaparecido. Sánchez ha cogido un mínimo aliento con la prórroga que le han dado sus socios. Feijóo y su equipo de exaltados intentan imitar la dialéctica de la extrema derecha. Pero los de Abascal siempre les superan: sugieren que hay que echar del país a ocho millones de personas. Es el mismo Vox con el que Juan Manuel Moreno ha pactado en Andalucía el jefe de la Oficina Antifraude y negocia la Defensora del Pueblo.

El resultado de la encuesta del CIS de ayer es que el PSOE pierde siete puntos, el PP se queda igual y Vox gana cinco y se acerca al 19% de votos. Con la reestimación de expertos el PP sacaría unos 135 escaños, el PSOE poco más de 100 y Vox alrededor de 70. En el barro, en el extremo duro, gana Vox.