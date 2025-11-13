Los efectos de la dana

Ante las catástrofes naturales poco podemos hacer, pero sí se puede actuar de forma coordinada, con sentido de la responsabilidad y con sensibilidad humana haciendo todo lo posible para paliar el daño y atender a las víctimas. De la dana ocurrida en Valencia se ha hablado mucho y se ha hecho política del dolor de muchas personas; se les ha desatendido y no se les han puesto los medios que deberían haberse desplegado para que las aguas del barranco del Poyo no llegaran a segar vidas y a destruir todo lo que encontraron a su paso.

Pero, ¿qué pasa si tú estabas de comida con una señora y no querías alterar el encuentro por unas lluvias que jamás pensaste hasta donde iban a llegar? Y si tú no enviaste los medios hasta que no te los pidieran por mucho que corriera el agua entre los coches y no declarabas la emergencia, porque así creías que el otro quedaba en evidencia. Unos por los otros y la casa sin barrer y las vidas segadas entre una comida en El Ventorro y un “no hago nada hasta que no me lo pidas”; porque así es más fácil que las aguas se desborden y como a mí no le lo dijeron… Y por el otro lado, cómo darle plantón a mi comensal. Vamos de pena y para repartir culpas, también a diestro y siniestro, con la señora que tenía puesto el ojo en Europa y no tuvo tiempo para preocuparse de aquella lluvia. Era sólo una lluvia torrencial que no podía interrumpir una carrera política.

Cuando olvidamos que la política está para servir al pueblo y no para trazar carreras de recompensa económica y buenos cargos, estamos muy equivocados. Primero y siempre el pueblo, las personas, y por último el interés personal. El pueblo soberano es quien pone a los políticos para que trabajen por la sociedad. A ese pueblo que los eligió es a quien se deben los políticos.

Pero parece ser que el concepto de servicio se les ha olvidado a quienes ostentan el poder y hacen del poder su propia poltrona. Si ellos viven en un error de libro; este error es compartido por quienes apoyan este comportamiento, a sabiendas de que está mal, pero pretenden sacar prebendas. Esto señores, es en definitiva corrupción y atañe a quienes la llevan a cabo y a quienes la consienten.