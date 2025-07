Las dudas de Junts

La solución pasa por Junts, ya que el problema se creó con Junts. Fue Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, el ama de llaves para que Pedro Sánchez consiguiera la mayoría el 23 de julio de 2023. Y es Junts el ama de llaves para que se quede en minoría en el Congreso de los Diputados. Y pierda no sólo votaciones, sino el Gobierno. Junts está ante el espejo, pero con muchas dudas. Ya no confían en el sanchismo. Se han dado cuenta de que con su apoyo a Pedro Sánchez sólo obtienen la muerte a pellizcos. Pero temen a las urnas, porque las encuestas le auguran un desastre. Y son pocos los que defienden la única medida que les puede salvar, que es jubilar a Puigdemont y apostar por un catalanismo nacionalista, como defendió Jordi Pujol en sus primeros tiempos.

Puigdemont tiene la llave del laberinto español. No la soltará mientras no reciba la amnistía. Pedro Sánchez lo sabe, y hace lo posible para que esa amnistía no le llegue antes de 2027. Al PP, por el contrario (y es una paradoja) lo que le interesaría es que Puigdemont volviera ya a España amnistiado. Muerto el perro se acabó la rabia. En Junts empezaría otro debate. ¿Hacia dónde ir? De momento, se van a ir a hacer puñetas.

Las encuestas auguran un batacazo de Junts. La política que han practicado, al pactar con Pedro Sánchez, les ha alejado de sus electores, que no son tan independentistas como algunos suponen. Junts recibe votos de payeses de la Cataluña profunda, pero también de la burguesía de Pedralbes y Sarriá, en Barcelona, que son más influyentes. Junts tiene apoyo en Foment del Treball, que es la patronal catalana y fundadora de la CEOE. A Junts se le han ido los votantes de centro izquierda al PSC desde que pactó con el sanchismo. Ese pacto sólo benefició a Sánchez y a Illa. Y se le van los votos de derecha a Alliança Catalana, que le birlará a cientos de electores rurales. Y no se le van más al PP porque no se sabe lo que quieren en Cataluña, sólo se sabe lo que no quieren.

Ahora el PP ha nombrado a Miguel Tellado para que negocie con Miriam Nogueras, portavoz de Junts, algunos temas menores, para tender puentes hacia temas mayores. Al lado de Tellado, en una rueda de prensa, se ha visto a Daniel Sirera, el portavoz del PP en Barcelona. Van a buscar un milagro. Pero a Junts le falta valentía para apoyar una moción de censura. Será muy difícil mientras el fantasma de Puigdemont se siga paseando por Waterloo.