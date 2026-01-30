Hace varios meses recibí una invitación para impartir una charla, como presidenta del Consejo Andaluz de Reservas de la Biosfera, en la nueva sede del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Conocía el interés por los temas medioambientales de este colectivo ya que en su web, en el apartado “Salud y Medio Ambiente”, se detallan muchas de las actividades que han llevado a cabo desde su Programa Activos en Salud junto con la Diputación de Cádiz. Entre ellas, la edición de la guía Tu salud, la del planeta. A pesar de que nos costó cuadrar la fecha, el pasado día 21 tuve la oportunidad de atender la petición en sus magníficas instalaciones. Divulgar para conocer. El programa MaB y la RBIM fue el título elegido para un contenido que partiendo del concepto de one health (una única salud, animal, humana y medioambiental) nos condujo posteriormente a adentrarnos en las características del programa Hombre y Biosfera y las distintas reservas andaluzas, para detenernos al final en la RBIM (Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo) que el 27 de octubre de este 2026 cumplirá 20 años de existencia.

María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y del Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, ya insistía en un encuentro organizado por la CEOE donde participó que “One Health es un concepto que hay que aplicar en todas las políticas si queremos generar salud. Es una unidad entre la salud animal, humana y ambiental, pero reforzando sobre todo la última”. El científico Fernando Valladares en su libro La salud planetaria hace la siguiente afirmación: “En la Biosfera hay una única salud global. El 70% de las enfermedades emergentes que nos afectan son zoonosis. Se originan en animales salvajes o domésticos y acaban saltando a la especie humana. La vacuna de la biodiversidad es la naturaleza bien conservada”.

Comentaba con los médicos que la llamada “inmunidad de paisaje” seguro que trae más cuenta al sistema sanitario que “la inmunidad de rebaño”. Los ecosistemas sanos y funcionales nos protegen del salto de patógenos entre especies, reduciendo también el riesgo de infección en la especie humana.

Por todo ello es necesario conocer y cuidar nuestro medio ambiente. Y como ya he referido en otros artículos, no se ama aquello que no se conoce. Considero que presidir el Consejo Andaluz de Reservas de la Biosfera me obliga, entre otras cosas, a difundir los valores de las mismas acercando a todo tipo de público la importancia de su conservación. El interés mostrado por los asistentes a esta charla me anima a creer que he logrado mi objetivo.