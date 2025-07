De dividir

Tengo la sensación de que últimamente nos están dividiendo con discursos vacíos y lo peor es que no hacemos nada más que discutir en los bares. Dividen a hombres y mujeres, separan en colores, entre zurdos y diestros, entre "tú más" y "yo menos", regiones contra regiones. Mientras, el español medio doblando el lomo por tener un sueldo de mierda y no llegar a fin de mes. Así es como nos quieren, aborregados, pan y circo. Los de arriba tienen bien aprendida la lección y mientras el pueblo pelea entre sí, ellos, cual ojo del Gran Hermano, nos miran y se ríen. Las nuevas parejas tienen más mascotas que hijos. Los jóvenes no tienen acceso a una vivienda. La inseguridad siga creciendo en nuestras calles. Un suma y sigue por episodios que lleva varias temporadas en nuestras retinas. Ya lo dijo Cicerón: "Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria". En eso, a los españoles, no nos gana nadie.