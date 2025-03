Copríncipe de Europa

La manera en que Juan Manuel Moreno ha presentado su elección como vicepresidente del Comité de Regiones de la UE, despreciando a sus antecesores e inflando su papel, demuestra hasta qué punto ha perfeccionado su técnica de marcarse faroles. Si la máxima de Trump en cualquier porfía es atacar, la divisa de Moreno es ostentar. Le funciona; ha creado escuela. Hace unos días, la consejera de Economía anunciaba en Twitter que Málaga acogía una reunión del comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos (IASP), ubicada en el PTA.

“Con más de 350 miembros que representan a más de 115.000 empresas innovadoras de todo el mundo, su elección por nuestra tierra confirma que es un polo de atracción tecnológica de primer nivel. Andalucía es ya referente en innovación”. Parece un importante logro del gobierno del cambio. Pero el PTA es sede de la IASP ¡desde hace 30 años! Fue elegida sede permanente en Pekín en 1995, frente a París, Amsterdam y Sídney. Las cosas…

Incontinencia verbal y apropiación indebida son dos elementos del mismo método. El País ha publicado que Moreno y su consejera de Fomento encabezaron el martes en Almería la entrega de llaves de 64 nuevas viviendas de protección oficial en alquiler, en las que la Junta no había puesto un euro. De un presupuesto de 8,7 millones, el ayuntamiento dispuso 5. Moreno presumió de los 3,7 del Plan Vive y “el resto, fondos Next Generation del Estado” sin concretar la cantidad. Esos 3,7 son 1,1 del Plan Estatal de la Vivienda y 2,6 de los fondos europeos del Plan de Recuperación, canalizados por la Junta.

Todo eso contrasta con el excesivo boato que Moreno le ha dado a su elección como vicepresidente primero del Comité de las Regiones de la UE. El 19 de febrero en la puerta del Berlaymont afirmó sin pudor que hasta que él llegó en 2019 “Andalucía no pintaba nada en Bruselas; no tenía ninguna influencia, prácticamente no venían los presidentes y ahora es la región más influyente en la Unión Europea”. Hum. (Osadía de recién llegado. Todos los presidentes andaluces han ido a Bruselas con frecuencia; unas dos veces al año). Para redondear su rentoy, Moreno se autocalificó de “copresidente” del CoR, aunque ningún documento lo acredita. Los comunicados, web y cuenta de twitter del CoR explican que es vicepresidente y sustituirá a la presidenta Kata Tüttó dentro de dos años y medio.

Calca la fórmula de dos copríncipes de Andorra, el obispo de Urgel y el presidente francés. Moreno ya hizo una bajada imperial con su esposa por las escalinatas de San Telmo en su toma de posesión en 2022. Y acostumbra a exhibirse en los jardines, balcones y salones del palacio de los Montpensier a la menor excusa protocolaria. Pero él no es ni obispo, ni emperador, ni duque, sino presidente de la región con más paro y menos PIB per cápita de España, con graves carencias en los servicios públicos.

Más moderación y menos ostentación, por favor.