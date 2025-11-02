Tenemos la suerte de vivir en un entorno privilegiado lleno de historia y un pasado militar, con localizaciones a escasos kilómetros que nos deparan imágenes que se quedan en la retina de los que amamos los tesoros escondidos. La imaginación vuela y te vienen a la cabeza escenas de Los cañones de Navarone, El desafío de las águilas o Dunkerque, por nombrar algunas. Un plató cinematográfico escondido y con un potencial enorme sin explotar. Poco frecuentados, algunos vandalizados por desgracia, pero a la par otros intactos, durmiendo el sueño de los notarios de la semblanza. Agradecido a personas como Ismael Ruiz Calvente, a la cabeza de la Asociación Cultural Ruta de los Búnkers, en su lucha por la conservación, la búsqueda de nuevos emplazamientos y la divulgación de su pasado castrense. Un lujo tenerlo como amigo. Como bien lo definió Edmund Burke: "Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla". Toda una declaración de intenciones que da para recapacitar y un impulso para seguir disfrutando mochila al hombro de tan maravillosos enclaves.