La Ilustración no fue inocente, plena de machismo, racismo, clasista y burguesa. Pero ha sido la única forma de pensar objetivable hasta cierto punto, capaz de dotar de dignidad a los humanos frente a la oscuridad de la tradición y sus crueldades esclavistas basadas en fanatismos irracionales, o sea, religiosos.

Nuestra huida de la Ilustración, acelerada por el catalizador IA, nos está llevando a la violencia como forma de relación. Yo entiendo el rechazo a la Cultura, al fin y al cabo ¿qué ha hecho la Cultura por nosotros? Entiendo que el desarrollo tecnológico, confundido con el conocimiento, provoque desesperaciones y hasta el cambio climático, pero creo que estamos errando. No hay salida sin Cultura.

El problema no es si una patulea de pedantorros, si ese mundo sovietizado de las universidades o la profesionalización del Arte son o no simples colaboracionismos con lo peor, puedo coincidir. El problema real es si el ser humano abandonado a su naturaleza, a su herencia acrítica, tiene opciones de ser algo más que un simple rol en el Teatro de Dios. Abogo por un pensamiento no maximalista, quiero decir que la verdad, la paz, la justicia... los idealismos los dejo para obispos y comisarios, lo que importa es evitar el mal, eso basta para vivir. La teología apofática, de la negación, sostenía que de Dios sabemos qué no es pero nunca qué es... yo abogo por una ética así, porque al menos sabemos lo que no queremos.

Si abandonamos el análisis de lo que necesitamos, nos cegamos con los narcóticos de la felicidad, convertimos al ser humano en un receptor de experiencias, suprimimos los medios y justificamos todo con fines. Nuestra época consiste en una idiotización progresiva en la que olvidamos que lo interesante es vivir, convertimos la imagen y el símbolo en objetivos supremos.

Nuestros políticos ultras, el anaranjado especialmente, son iconos: lejos del humanismo, promueven una violencia impostada que se ejerce siempre que no les afecte directamente, lejos de cualquier heroísmo: son despiadados sin intervenir, la cobardía más vomitiva, generadora indiferente de sufrimientos. Hablo de Cultura y pienso en consciencia ideológica. El futuro de la Humanidad no está en la multiculturalidad, no está en las tradiciones, en grandes religiones, la Alianza de Civilizaciones, no, eso es puro ilusionismo; están en los Derechos Humanos, un Estado Global con poderes separados, la redistribución y la ecología, lo otro será la guerra.