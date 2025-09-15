El Castillo de las Guardas y Barcelona

Quien suscribe es natural de El Castillo de las Guardas, donde está la auténtica Ruta del Toro, con permiso (o sin él) de los municipios que lindan con la carretera A-381 entre Jerez de la Frontera y Los Barrios. En mi pueblo, Chanin fabrica, además, el mejor piñonate del mundo, esta vez con permiso (o sin él) de Jimena de la Frontera ni de Alberto Espinosa. Y Barcelona, ¡cómo no! es ciudad universal, cosmopolita, que tiene una capillita siempre inacabada que empezó a construir un tal Gaudí. Y si una vez allí se dan ustedes un paseo por Las Ramblas o Paseo de Gracia, podrán hasta cruzarse con barceloneses y catalanes en general incluso. Yo creo que Barcelona debía ser la capital política de España. Sin embargo, los medios de comunicación en general diferencian el tratamiento que se le da a El Castillo de las Guardas y a Barcelona según se trate el hecho informativo que haya de darse a conocer. Es verdad que las comparaciones siempre son odiosas.

En la página web de RTVE, por ejemplo, la semana pasada se recogía: “Un menor de 16 años ha muerto, y otro ha resultado herido, tras ser apuñalados durante la noche de este lunes en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Los Mossos d’Esquadra tratan de identificar y localizar al autor o autores del ataque y barajan un ajuste de cuentas como principal hipótesis”. Nadie que lea la noticia así publicada puede conocer el origen o naturaleza del autor de la muerte del joven, pues nada se dice de ello salvo que nos adentremos en el desarrollo de la noticia donde se habla de bandas de origen latino.

Sin embargo, el 9 de enero de 2025, Diario de Sevilla publicó el siguiente titular: “Una pelea por celos motivó el trágico asesinato de un joven de 17 años en Gerena”. Seguidamente, como subtítulo, recogía que “La Guardia Civil detuvo en el hospital al presunto autor del crimen, un joven mayor de edad y vecino de El Castillo de las Guardas”.

No es que sea racista o xenófobo, como lo era el fundador del partido de Gabriel Rufián, un tal Heribert Barrera, pero no deja de sorprenderme que de inmediato se supiera el origen del asesino del joven de Gerena; y no sepamos el origen del asesino de Barcelona de la semana pasada.