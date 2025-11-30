Cambiar el himno andaluz

Alejandro Rojas-Marcos plantea un cambio en la letra del himno de Andalucía. Donde dice “hombres de luz que a los hombres, alma de hombre les dimos”, se modificaría por “hombres y mujeres de luz, que alma de pueblo nos dimos”. El proponente advierte que la iniciativa no es nueva; ya la expuso en El País la socialista Amparo Rubiales en octubre de 2001, a los 20 años de la aprobación del primer Estatuto. La entonces vicepresidenta del Congreso no concretó texto alternativo, pedía consenso y añadía que hasta la Iglesia Católica había modernizado el Padrenuestro. Pero no cuajó.

Rojas-Marcos está empeñado en animar todos los años los prolegómenos del 4 de diciembre, que conmemora las manifestaciones de 1977 para reclamar autonomía plena, convertido en Día de la bandera a propuesta suya. (El histórico líder andalucista instituyó esa celebración en Sevilla cuando era alcalde y celebró un primer homenaje a la bandera en 1993 con Manuel Clavero, Carlos Cano y Salvador Távora). Cada idea que lanza R-M encuentra eco en el PP andaluz, ávido por darse un baño de andalucismo.

Para el presidente Moreno la compañía y las ideas de Rojas-Marcos han sido un regalo. Y a sus 85 años, AR-M tiene prisa vital por dejar organizado su legado. Durante la hegemonía socialista, el PSOE impuso el falso relato de que su pacto con Martín Villa para reconducir la autonomía fue una traición a Andalucía. Pero el artículo 144 del pacto de la UCD con el PSA fue el que se utilizó sin mencionarlo cuando se firmó un acuerdo político el 23 de octubre de 1980: se desbloqueó el resultado del referéndum autonómico por “los motivos de interés nacional a los que se refiere el Título VIII de la Constitución”. Y el único de los 22 artículos del título octavo que menciona el interés nacional es el 144.

El PP regional ha facilitado a Rojas-Marcos tres cátedras, una en Córdoba sobre el 4 de diciembre, otra en Almería sobre la historia del andalucismo y otra en ciernes en Cádiz sobre el habla andaluza. Una cómoda cohabitación, aunque Alejandro piense que el Día de la bandera no se tendría que celebrar en San Telmo, sino en el Parlamento. Y aunque el viejo líder vote al joven partido Adelante Andalucía.